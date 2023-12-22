На Учительской улице приведут в порядок спортивную площадку

В Калининском районе отремонтируют спортивную площадку. Поле находится на Учительской улице у дома 9, корпус 3. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Спортивное оборудование, покрытие и защитное ограждение устарели. Объект пользуется популярностью у детей и подростков, но посетителям не нравится состояние площадки. Территория находится в ведении Центра физической культуры Калининского района с 2016 года.
На спортивной площадке появится место для занятий волейболом и мини-футболом. На площадке установят теннисные столы. Кроме того, здесь появятся тренажеры и места отдыха.
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Фото: Pxhere
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