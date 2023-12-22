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На Учительской улице приведут в порядок спортивную площадку
Сегодня, 16:37
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На Учительской улице приведут в порядок спортивную площадку

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На спортивной площадке появится место для занятий волейболом и мини-футболом.

В Калининском районе отремонтируют спортивную площадку. Поле находится на Учительской улице у дома 9, корпус 3. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Спортивное оборудование, покрытие и защитное ограждение устарели. Объект пользуется популярностью у детей и подростков, но посетителям не нравится состояние площадки. Территория  находится в ведении Центра физической культуры Калининского района с 2016 года.

На спортивной площадке появится место для занятий волейболом и мини-футболом. На площадке установят теннисные столы. Кроме того, здесь появятся тренажеры и места отдыха. 

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Фото: Pxhere

Теги: спортивная площадка, учительская улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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