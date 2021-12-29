Медучреждение появится до 14 апреля 2024 года.

На Туристской улице построят поликлинику для взрослых. Госстройнадзор Петербурга выдал компании ООО "СУАР-Групп" разрешение на строительство. Об этом сообщает портал "Строительный Петербург".

Речь идет о поликлинике, площадь здания которой составит более 10 тысяч квадратных метров. В медучреждении появятся лечебно-профилактическое, диагностическое подразделения и отделение скорой помощи. В отделении физиотерапии и лечебной физкультуры предусмотрен бассейн. Поликлинику в Приморском районе построят до 14 апреля 2024 года.

Фото: пресс-служба Госстройнадзора Петербурга

Ранее мы писали, что в микрорайоне "Балтийская Жемчужина" построили новую поликлинику.

Главное фото: Piter.TV