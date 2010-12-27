На Тракторной улице задержан преступник, стрелявший из сигнального пистолета в воздух

В Кировском районе задержан преступник, паливший в воздух из оружия.

В Кировском районе сотрудники УВО Росгвардии задержали нетрезвого мужчину, стрелявшего в воздух из сигнального оружия. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в половину восьмого утра 30 апреля. Очевидцы рассказали, что петербуржец находится в состоянии алкогольного опьянения и расстреливал пространство двора. Злоумышленника удалось поймать во время патрулирования. Его обнаружили по Тракторной улице около дома под номером 11.

Специалистам удалось обезоружить противника и доставить правонарушителя в 31 отдел полиции. Сотрудники Росгвардии изъяли у петербуржца пистолет, напоминающbй марку "Тульский Токарева". Также у гражданина с собой находился еще один травматический пистолет - МР-80. У задержанного имеется официальное разрешение на ношение оружия. Лицензия действительна до 2012 года.

В настоящее время правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Отметим, что пострадавших от действий злоумышленника нет.

Напомним, что на набережной Фонтанки водители жалуются на "неровности".

Фото: Piter.tv

