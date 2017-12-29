Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия
На набережной Фонтанки водители жалуются на "неровности"
Сегодня, 9:36
0
lesjasap
150

На набережной Фонтанки водители жалуются на "неровности"

0
 
 

В центре Петербурга неровность асфальта "травмирует" транспортные средства.

Петербуржец рассказал в социальных сетях о дорожных проблемах по набережной реки Фонтанки. Он заметил неровность на проезжей части на участке с Апраксиным переулком. Автомобилист передвигался в сторону Невского проспекта, когда угодил в углубление в асфальте. По закону, теперь ямами считаются только те отверстия, достигающие 10 сантиметров в глубину, остальное следует считать неровностями. Стоит заметить, что даже неровности могут нанести серьезные повреждения транспортным средствам. 

В этот раз не повезло глушителю автомобиля - его оторвало от иномарки. Местный житель предупредил водителей, чтобы были осторожнее при движении на данном участке. Будут ли заделывать выемку и когда - неизвестно.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб
 

Теги: набережная реки фонтанки , неровность , яма
Категории: Новости СПб Происшествия

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5