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На Типанова легковушка вылетела на тротуар, снеся столб и пешехода

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Пешехода увезла карета скорой помощи.

На пересечении улицы Типанова с проспектом Космонавтов чёрный автомобиль Kia Rio из-за удара вылетел на  тротуар, сбил пешехода и врезался в припаркованные автомобили. Об этом Piter.TV сообщили очевидцы.

По словам очевидцев в соцсетях, чёрный Kia Rio хотел проскочить на жёлтый сигнал светофора, но столкнулся с белым "Хёндэ Солярисом" и вылетел на тротуар. Момент ДТП попал на видеорегистратор другого водителя.

По данным Piter.TV, пешеход жив, но его забрала скорая.

Накануне "Яндекс.Такси" подрезал иномарку со встречной полосы на Невском проспекте.

Фото и видео:Piter.TV
ВК/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Yura Tkachev)

Теги: космонавтов, сбили пешехода, типанова
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, ДТП,

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