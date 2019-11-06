На Типанова легковушка вылетела на тротуар, снеся столб и пешехода

Пешехода увезла карета скорой помощи.

На пересечении улицы Типанова с проспектом Космонавтов чёрный автомобиль Kia Rio из-за удара вылетел на тротуар, сбил пешехода и врезался в припаркованные автомобили. Об этом Piter.TV сообщили очевидцы.

По словам очевидцев в соцсетях, чёрный Kia Rio хотел проскочить на жёлтый сигнал светофора, но столкнулся с белым "Хёндэ Солярисом" и вылетел на тротуар. Момент ДТП попал на видеорегистратор другого водителя.

По данным Piter.TV, пешеход жив, но его забрала скорая.

Накануне "Яндекс.Такси" подрезал иномарку со встречной полосы на Невском проспекте.

Фото и видео:Piter.TV

ВК/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Yura Tkachev)