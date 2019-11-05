"Яндекс.Такси" подрезал иномарку со встречной полосы на Невском проспекте

Таксист решил объехать движущийся автомобиль с опасной стороны.

Окончание рабочего дня 5 ноября для одного из петербуржцев закончился явно не запланированным отдыхом: владельцу черного "Фольксвагена" придется дожидаться приезда служб, чтобы оформить протокол ДТП. Несколько минут назад автомобиль "Яндекс.Такси" подрезал иномарку, сворачивая на улицу Маяковского. Белая машина, видимо, пыталась обогнать двигающийся по левому ряду "Фольксваген", заехав на встречную полосу. Маневр не удался.

Столкнувшиеся автомобили стоят у пешеходного перехода.

Пострадавших не оказалось. Детали происшествия и уточняются.

"Яндекс.Такси" давно занимают "почетное" место в списке виновников аварий. Совсем недавно произошло очередное ДТП с такси этой фирмы на площади Восстания.

Видео: Piter.TV