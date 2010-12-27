На Тихорецком проспекте бомжи более двух месяцев моются голышом у жилых домов

Полиция бездействует.

На Тихорецком проспекте возле жилых домов вот уже 2,5 месяца живут бомжи. По словам местных жителей, в ночное время незнакомцы моются голышом, поливая друг друга из канистры.

Очевидцы сообщают, что бомжи поселились на территории 19 отдела полиции. Сотрудникам правоохранительных органов неоднократно поступали жалобы от местных жителей, однако они бездействуют.

Ранее мы писали, что в Ленобласти бомж забил до смерти 83-летнюю петербурженку.

Фото: pixabay.com, ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург