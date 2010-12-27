В Ленобласти бомж забил до смерти 83-летнюю петербурженку

Старушка приютила мужчину для помощи в хозяйстве.

В городе Волхове Ленинградской области полиция задержала бомжа, который во время ссоры до смерти забил пенсионерку. Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по области, инцидент произошел вечером 17 апреля.

Известно, что конфликт произошел в одном из частных домой на одной из улиц микрорайона Лисичка. Следствие полагает, что 53-летний мужчина без определенного места жительства работал в качестве помощника по хозяйству у 83-пенсионерки. На почве лично неприязни между ним и престарелой хозяйкой разразилась ссора, в результате которой задержанный жестоко избил свою оппонентку.

Бомж после совершения преступления предпочел скрыться. Избитая пожилая женщина скончалась от полученных травм. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

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