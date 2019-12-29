На ТНТ выходит триллер "Колл-центр" с Павлом Табаковым

Точная дата премьеры будет известна в ближайшее время.

Весной на телеканале ТНТ состоится премьера психологического триллера "Колл-центр" с Павлом Табаковым в главной роли. Режиссер Алексей Чупов обещает множество неожиданных поворотов в сюжете. Об этом пишет ТАСС.

Действие разворачивается в одной из высоток в Москве. Здесь на 12-м этаже находится офис колл-центра "Интернет-магазин для взрослых". Однажды утром 12 человек, пришедших на работу, узнают, что в помещении заложена бомба. Голоса неизвестных, которые представились Папой и Мамой, угрожают взорвать всех в любой момент, если заложники не будут выполнять их требования. Пока тикает бомба, людям предстоит испытать на себе абсолютную власть садистов и узнать о друг друге такое, о чем они даже не догадывались.

Точная дата премьеры будет известна в ближайшее время. По словам режиссера, основой для истории стала "та среда, в которой мы живем", а также "травмы, которые мы приобретаем, страхи, которые мы испытываем".

В сериале покажут разные виды страхов. В частности, страх смерти, физической боли, потери близкого человека, страх перед войной и перед сумасшествием.

Ранее мы писали, что авторы хита Freestyler впервые за 15 лет выступят в России.

Видео: YouTube / PÖFF