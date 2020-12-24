На Светлановском проспекте горела "двушка"

Тушить "двушку" приехали 15 спасателей и три спецмашины.

Сегодня, 11 июня, в Выборгском районе произошел пожар. На Светлановском проспекте горела двухкомнатная квартира в доме № 47. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 11:43. Пламя охватило 27 "квадратов".

Тушить "двушку" приехали 15 спасателей и три спецмашины. В 12:31 пожар был ликвидирован.

Сведения о пострадавших не поступали. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее на Piter.tv: главное здание больницы Иоанна Кронштадтского отремонтировали.

Фото: Piter.tv