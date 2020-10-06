На Свердловской набережной петербуржцы заметили масляное пятно в Неве

На место загрязнения выехала бригада экологов.

В пятницу, 29 января, петербуржцы заметили масляное пятно в Неве и сообщили об этом в соцсетях.

Пятно неизвестного происхождения увидели на Свердловской набережной недалеко от Ленинградского металлического завода. На кадрах, опубликованных очевидцем, видно, как его обплывают утки, находящиеся рядом. На место загрязнения Невы выехали экологи.

В комментариях горожане напомнили, что пятно могло появиться из-за чего угодно, а если бы была авария, то "рыба всплыла".

Ранее мы писали, что в Курортном районе ликвидировали разлив нефтепродуктов у ручья Горский.

Фото: vk.com/spb_today