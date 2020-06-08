На Суворовском проспекте установят девять cветофоров

Новые светофоры появятся уже к 20 ноября на участке от Невского проспекта до Заячьего переулка.

На Суворовском проспекте в рамках транспортной реформы установят девять новых светофоров. Там же появится выделенная полоса для общественного транспорта. Об этом сообщили "Невские Новости".

Новые светофоры появятся уже к 20 ноября на участке от Невского проспекта до Заячьего переулка. Заявки на проведение работ принимают до 19 августа.

Максимальная цена контракта – 62,3 миллиона рублей.

На Маршала Блюхера осенью появится регулируемый пешеходный переход. Проект пешеход на Маршала Блюхера у дома 41 разработала торговая сеть "Перекресток" за свой счет. На данный момент уже заключен контракт с подрядчиком. Сообщается, что будут обустроены подходы со стороны "Перекрестка", также разместят светофоры. На четной стороне проспекта Маршала Блюхера появится тротуар длиной в 55 метров. По завершении строительства объекты будут переданы на баланс города.

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