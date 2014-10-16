На Маршала Блюхера регулируемый пешеход появится осенью

Также на улице Обручевых обустроят два нерегулируемых пешеходных перехода.

В Калининском районе Петербурга появится три пешеходных перехода. На проспекте Маршала Блюхера установят регулируемый пешеходный переход, а два нерегулируемых - на улице Обручевых. Об этом сообщили 14 августа в пресс-службе Смольного.

Так, проект пешеход на Маршала Блюхера у дома 41 разработала торговая сеть "Перекресток" за свой счет. На данный момент уже заключен контракт с подрядчиком. Сообщается, что будут обустроены подходы со стороны "Перекрестка", также разместят светофоры. На четной стороне проспекта Маршала Блюхера появится тротуар длиной в 55 метров. По завершении строительства объекты будут переданы на баланс города.

На улице Обручевых один нерегулируемый переход появится между домами 5 и 7. Другой - на пересечении с улицей Рериха. Этот проект разработан Дирекцией по организации дорожного движения. На сегодняшний день он проходит заключительные согласования. На участках обустроят подходы, установят дорожные знаки, нанесут разметку, а также будут проложены пешеходные дорожки к переходам.

По словам губернатора Петербурга, появление пешеходов "яркий пример инициативности и ответственности бизнеса. Для города подобное партнерство ценно и значимо".

Ранее мы писали, что появилось видео ДТП на Замшиной и Блюхера, где пострадали три человека.

Фото: пресс-служба Смольного