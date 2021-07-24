Появилось видео ДТП на Замшиной, где пострадали три человека

После удара белый автомобиль несколько раз развернуло на проезжей части.

В субботу, 24 июля, в Калининском районе на перекрестке Замшиной и Блюхера столкнулись Volkswagen и Skoda. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

На кадрах видео можно увидеть, как стремительно несущаяся Skoda пыталась проскочить в момент, когда белый автомобиль поворачивал. Однако избежать столкновения не удалось. После удара белый автомобиль несколько раз развернуло на проезжей части. Известно, что у Skoda сильно поврежден капот.



Ранее Piter.tv соообщал, что в аварии на Замшиной пострадали трое человек, их госпитализировали.

Видео: Piter.tv

