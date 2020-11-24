На Summer Game Fest показали новый геймплейный трейлер The Callisto Protocol

Игра выйдет 2 декабря 2022 года.

В рамках мероприятия Summer Game Fest разработчики представили геймплейный ролик нового проекта The Callisto Protocol. Компьютерная игра будет представлять из себя хоррор от третьего лица. Главному герою придется сражаться против инопланетян в ближнем бою. Создатели расширили показанное видео жестокими кадрами и сценами боев. В конце трейлера от персонажа остался один "мясной фарш".

Напомним, что официальный релиз игры запланирован к выходу 2 декабря. В основе сюжета лежит история о Джейкобе Ли. Герой находится в заключении. В какой-то момент в тюрьме начинают происходить странные вещи. После яркой вспышки у преступников и их надзирателей происходят страшные мутации. Они превращаются в различных существ. Проект будет доступен на Пк, игровых консолях PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

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Фото и видео: YouTube / thegameawards

