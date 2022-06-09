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Activision представила первый трейлер Call of Duty: Modern Warfare II

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Игра выйдет в продажу 28 октября.

Компания Activision представила первый полноценный трейлер шутера Call of Duty: Modern Warfare II.

В основе сюжетной кампании будет заложен "глобальный конфликт", в котором примут участие члены оперативно-тактической группы 141. Игрокам предстоит выполнить множество разных заданий и путешествовать по всему миру. Их герои также встретятся с величайшей глобальной угрозой.

Call of Duty: Modern Warfare II доступен для предказаза пользователям PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. Игра выйдет в продажу 28 октября. В преддверии запуска новинки на всех целевых платформах будет открытое бета-тестирование.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер "Черного Адама" с Дуэйном Джонсоном.

Видео: YouTube / Call of Duty

Теги: activision, call of duty modern warfare 2, игра, трейлер
Категории: Лента новостей, Общество,

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