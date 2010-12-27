Автобус К-17 изменит маршрут до Нового года

На Студенческой улице до конца этого года будут прокладывать кабель.

До конца декабря перекроют движение по Студенческой улице (от Белоостровской улицы до 1-го Муринского проспекта). С 3 до 31 декабря на данном участке будут прокладывать кабель. Об этом сообщила пресс-служба СПб ГКУ "Организатор перевозок".

В связи с этими ограничениями коммерческий автобус К-17 будет ездить от остановки "Метро "Ладожска" по действующему маршруту, а затем по Белоостровской, Земледельческой, Студенческой улице. А потом снова по действующей трассе.

Движение по улице Егорова в Петербурге ограничат до конца апреля 2020 года.

Фото: Piter.TV