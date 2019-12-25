На Ставрополье пресекли два теракта

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела.

На Ставрополье представители ФСБ России пресекли два теракта. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на Центр общественных связей силового ведомства. По данным оперативников, в регионе в преддверии майских праздников злоумышленники готовили террористические акты. Предположительно, подозреваемые являются сторонниками ИГ (запрещенная на территории РФ террористическая организация).

В апреле текущего года в преддверии майских праздников на территории Ставропольского края предотвращены две попытки совершения террористических актов. ЦОС ФСБ РФ

В ведомстве рассказали, что один из задержанных является жителем Ставропольского края. Он якобы присягнул на верность одному из лидеров боевиков. Мужчина подготавливал подрыв на одном из инфраструктурных объектов. Для преступления он намеревался использовать самодельное зажигательное устройство. Во время обысков силовики нашли у подозреваемого "средства террора". Второй задержанный является мигрантов из Средней Азии. Он прибыл в регион для организации теракта. У мужчины изъята взрывчатка и поражающие элементы к ней.

Предполагаемые места преступлений в ФСБ не назвали. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела.

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Фото: Piter.tv