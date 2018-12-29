На Ставрополье забили насмерть бабушку ветерана из-за 20 тысяч рублей

Следком опубликовал видео допроса, где злоумышленники рассказывают, как били пожилую женщину.

На Ставрополье трое молодых крепких мужчин забили насмерть ветерана войны. Следственные органы по данному факту возбудили уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

По данным следствия, трое жителей Ростовской области 1998 и 1994 годов рождения пробрались к пожилой женщине в дом через окно. Они накрыли женщину одеялом и начали бить по голове. Женщина просила не трогать ее и говорила, что отдаст им все. Грабители забрали паспорт, деньги в размере 20 тысяч рублей и скрылись. Пенсионерка от полученных травм через 2 дня скончалась в больнице.

Преступников удалось вычислить и задержать. По оперативной информации эти же молодые люди весной 2018 года вставляли пенсионерке пластиковые окна и украли 120 тысяч рублей. А в этот раз решили поживиться повторно.

В настоящее время следствием готовится ходатайство в суд об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу, проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на закрепление доказательств причастности к инкриминируемым им деяниям. СУ СК РФ по Ставропольскому краю

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее Piter.TV публиковал видео от СК из квартиры в Балашихе, где сгорели двое рабочих.

Видео: СУ СК РФ