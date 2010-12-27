На Стачек хакер в лыжной маске хотел ограбить банкомат

Хакер в лыжной маске пытался похитить деньги из банкомата в Кировском районе Петербурга. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".
Утром 28 ноября в полицию обратились представители банка. Они сообщили, что 27 ноября в период с 3 до 4 часов ночи в офисном помещении на первом этаже неизвестный подключил дополнительное электронное оборудование к банкомату. Однако, у него ничего не вышло, он ушёл ни с чем.
По камерам правоохранители увидели мужчину среднего роста в пуховике, джинсах, чёрной шапке и лыжной маске. Устройство также осталось на месте преступления. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В Ленобласти неизвестный пытался вскрыть банкомат в торговом центре.
Фото: pixabay
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