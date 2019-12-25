Пациенты размещены по другим больницам региона.

На Среднем Урале эвакуировали ковид-госпиталь из-за угрозы пожаров. Об этом рассказали представители местного Минздрава. По данным чиновников, инцидент зафиксирован в городе Первоуральск. К зданию подобрался дым из-за лесного возгорания. В общей сложности выйти на улицу пришлось около 150 людям.

Пациентов ковидного госпиталя на Динасе экстренно эвакуировали. Те пациенты, чье состояние позволяло, отправлены по домам, их лечение и самочувствие контролируют участковые терапевты. пресс-служба минздрава региона

Нуждащиеся в медицинском уходе были госпитализированы в первоуральскую больницу, а также в учреждения Ревды и Екатеринбурга. Эвакуированный госпиталь сможет возобновить работу уже 27 числа.

В Тольятти локализовали лесной пожар.

Фото: Piter.tv