Корабль проекта А45-90.2 будет перевозить пассажиров по Енисею.

На Средне-Невском судостроительном заводе спустили на воду судно "Виктор Астафьев". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Петербурга.

Корабль проекта А45-90.2 будет перевозить пассажиров по Енисею. Судно выйдет на маршрут "Красноярск — Дудинка — Красноярск".

Строительство "Виктора Астафьева" — историческое событие для Северной столицы. Впервые в России построено пассажирское судно "река — море" для Арктической зоны. Пресс-служба правительства Петербурга

Город на Неве является центром арктических компетенций. Он создает условия для развития отрасли. Здесь работает научно-производственный арктический кластер, в который входят организации, участвующие в развитии и освоении Севера.

Ранее мы писали, что фестиваль ледоколов в Петербурге посетили более 38 тыс. человек.

Фото: Telegram / Правительство Санкт-Петербурга