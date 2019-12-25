Тральщик "Афанасий Иванников" торжественно спущен на воду в Петербурге

Тральщик назван в честь Героя Советского Союза Афанасия Иванникова, прославившегося своими подвигами в годы Великой Отечественной войны.

Корабль противоминной обороны "Афанасий Иванников" был торжественно спущен на воду на Средне-Невском судостроительном заводе, входящем в состав Объединенной судостроительной корпорации. Об этом пишет ТАСС.

Тральщик назван в честь Героя Советского Союза Афанасия Иванникова, прославившегося своими подвигами в годы Великой Отечественной войны. Обладая водоизмещением около 890 тонн и способностью развивать скорость до 16 узлов, "Афанасий Иванников" предназначен для борьбы с морскими минами, используя различные типы тралов и телеуправляемые подводные аппараты.

Проект 12700, разработанный Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз", представляет собой корабли нового поколения, оснащенные уникальными корпусами из монолитного стеклопластика, обладающими высокой прочностью и обеспечивающими долговечность эксплуатации. Тральщик планируется ввести в эксплуатацию уже в этом году, где он будет служить на северных рубежах России.Начало формы

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Фото: snsz.ru