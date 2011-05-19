В Петербурге приступили к закладке корабля противоминной обороны "Виктор Корнер"

Корабли проекта 12700 относятся к новому поколению минно-тральных сил, которые предназначаются для борьбы с морскими минами как в воде, так и в морском грунте.

Во вторник, 16 июля, произошло торжественное событие на СНСЗ - церемония закладки нового корабля проекта 12700 "Александрит" для противоминной обороны. Этот корабль, названный "Виктор Корнер", будет уже тринадцатым в линейке кораблей этого проекта, созданных на данном судостроительном заводе.

Проект 12700 был разработан ЦМКБ "Алмаз" для ВМФ РФ. Эти корабли предназначены для обнаружения и уничтожения мин в акваториях военно-морских баз, находясь на безопасном расстоянии от них. Водоизмещение корабля составляет около 890 тонн, его длина - примерно 62 метра, ширина - 10 метров, скорость - около 16 узлов, а на борту могут находиться 44 человека.

Корабли проекта 12700 представляют собой новое поколение минно-тральных кораблей, предназначенных для борьбы с морскими минами как в воде, так и в грунте. Они могут использовать различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные подводные аппараты.

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Фото: ОСК