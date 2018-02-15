Пассажиры автобуса №115 получили травмы из-за резкого торможения

ДТП случилось на Советском проспекте.

Во вторник, 30 июля в 8:10 у дома №39-1 на Советском прсопекте семеро пассажиров автобуса №115А получили легкие и средние травмы из-за резкого торможения. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Известно, что 43-летний водитель затормозил из-за несоблюдения дистанции. Пассажиры, которые стояли в салоне автобуса, упали.

На месте работали несколько бригад скорой помощи. Сотрудники ГИБДД начали проверку.

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