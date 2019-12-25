На Софийской улице извращенец надругался над 8-летней девочкой в лифте жилого дома

Злоумышленника объявили в розыск.

Накануне вечером, 9 декабря, в полицию Петербурга обратилась жительница Фрунзенского района. Она рассказала стражам порядка, что неизвестный мужчина пристал к ее 8-летней дочери в лифте жилого дома. Инцидент произошел на Софийской улице.

По информации Piter.tv, мужчина кавказской внешности целовал школьницу и трогал ее тело. Злоумышленника объявила в розыск. Добавим, что на вид ему 55–60 лет. Рост мужчины – около 170–175 см, он имеет худощавое телосложение, волосы темные, есть седина.

Ранее на Piter.tv: подросток подозревается в изнасиловании 13-летней школьницы из Ленобласти.

Фото: Piter.tv