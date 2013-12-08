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Подросток подозревается в изнасиловании 13-летней школьницы из Ленобласти
Сегодня, 9:29
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Подросток подозревается в изнасиловании 13-летней школьницы из Ленобласти

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Подозреваемый был задержан 5 декабря в Новгородской области.

В Волосовском районе Ленобласти женщина обвинила 16-летнего подростка в изнасиловании её 13-летней дочери. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам обратившейся, 20 ноября в неустановленное время подросток изнасиловал её дочь после совместного распития спиртных напитков. Подозреваемый был задержан 5 декабря в Новгородской области.

Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ещё один молодой человек подозревается в изнасиловании 14-летней петербурженки в подвале.

Фото: Piter.tv

Теги: дети, изнасилование, подростки
Категории: Лента новостей, Происшествия,

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