Подросток подозревается в изнасиловании 13-летней школьницы из Ленобласти

Подозреваемый был задержан 5 декабря в Новгородской области.

В Волосовском районе Ленобласти женщина обвинила 16-летнего подростка в изнасиловании её 13-летней дочери. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам обратившейся, 20 ноября в неустановленное время подросток изнасиловал её дочь после совместного распития спиртных напитков. Подозреваемый был задержан 5 декабря в Новгородской области.

Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ещё один молодой человек подозревается в изнасиловании 14-летней петербурженки в подвале.

Фото: Piter.tv