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На Софийской рейсовый автобус влетел в грузовик

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Как рассказали очевидцы, следом в автобус и грузовик врезался легковой автомобиль.

Вечером 10 февраля автобус № 324 врезался в грузовик на Софийской улице. Об этом рассказали в группе "Питер.Районы (Фрунзенский)" в социальной сети "Вконтакте".

Как рассказали очевидцы, следом в автобус и грузовик врезался легковой автомобиль. Из-за инцидента образовался крупный затор. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего. 

Ранее ветер повалил строительный кран перед храмом в Петербурге. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Видео: Вконтакте / Питер.Районы (Фрунзенский)

Теги: автобус, грузовик
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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