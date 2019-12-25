На Славянской улице в ночи горела бытовка

В пожаре обжег лицо охранник строительной площадки.

В четвертом часу утра на Славянской улице в Невском районе Петербурга разгорелась строительная бытовка. Об этом Piter.TV сообщил источник в экстренных службах.

Отмечается, что сначала недалеко от пожара увидели бегающего мужчину, на место на всякий случай вызвали скорую помощь. Приехавшие спасатели установили, что у дома №20 по Славянской, на территории стройплощадки ООО "Реновация", горит обшитая железом и утеплителем бытовка размером 2х2,5 метра, огонь охватил весь вагончик. Со слов хозяина объекта, внутри находился газовый баллон и он взорвался до прибытия подмоги. В огне пострадал 43-летний мужчина, работающий охранником на площадке: он получил ожоги лица 1-2 степени и резаную рану предплечья, его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

К 4.32 пожар полностью потушили.

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Фото: Piter.TV