На КАД ночью сгорел легковой автомобиль

Причина пожара выясняется.

Поздним вечером четверга, 11 марта, на внутреннем кольце КАД заметили горящий автомобиль. Полыхающую легковушку на 59-м километре КАД после Вантового моста засняли на видео очевидцы, кадры появились позднее в соцсетях.

Как видно на роликах, "Мини Купер" превратился в огромный огненный шар – пламя, появившееся на капоте, охватило машину целиком. Рядом с автомобилем, судя по всему, находились водитель и пассажирка, они пытались остановить попутчиков. Вероятно, у машине не было огнетушителя.

Вскоре к месту приехали пожарные, "Мини Купер" потушили уже ночью. Причина пожара выясняется, никто не пострадал.

Проезжали мимо, горел только капот, все смотрели как на ёлку, никто не тушил, постанова???? очевидцы

Ранее мы писали, что в ДТП с легковушкой и трактором на Октябрьской набережной пострадала женщина.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург , Дмитрий Бурдаков