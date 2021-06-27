На Скорбященском храме сданы работы по воссозданию мозаики

Проекты выполнил петербургский художник Игорь Лаврененко.

В храме чудотворной иконы Божией Матери "Всех скорбящих радость" на проспекте Обуховской Обороны, 24, сдали работы по воссозданию мозаики Спаса Нерукотворного, Николая Чудотворца и Пророка Илии.

Известно, что работы велись по черно-белым снимкам. Некоторые элементы реставраторы воссоздают по фотографиям, текстовым документам и свидетельствам.

Работы выполнил петербургский художник-мозаичист Игорь Лаврененко. Сегодня, 23 апреля, мозаики освятили.

Ранее на Piter.tv: в Малой церкви Зимнего дворца открылась выставка "Пасха в России".

Фото: ВКонтакте / Всех Скорбящих Радость (с грошиками)