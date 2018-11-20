В Приморском районе с утра сгорели три автомобиля

Первым загорелся "Фольксваген".

Рано утром в Приморском районе Петербурга загорелся автомобиль "Фольксваген", огонь перешел на два соседних автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Петербургу.

Звонок на пульт диспетчера поступил в 5:33. Пламя охватило автомобиль, припаркованный у дома 5, корпус 1, по Ситцевой улице. Все сгораемые части автомобиля спасти не удалось, также у двух припаркованных авто оплавились части кузова. Пожарные справились с огнем за 15 минут. Тушили возгорание восемь человек личного состава и две единицы техники.

Сведения о пострадавших не поступали.

Фото: Piter.TV