На Северном проспекте во время пожара в квартире пострадала женщина

В трехкомнатной квартире пламя распространилось по площади 30 "квадратов". Кроме того, огонь охватил и лестничную клетку.

Сегодня, 4 июня, в Выборгском районе произошел пожар в трехкомнатной квартире. В результате случившегося пострадала женщина. Инцидент произошел на Северном проспекте, 6. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 10:15. В трехкомнатной квартире пламя распространилось по площади 30 "квадратов". Кроме того, огонь охватил и лестничную клетку.

С огнем боролись 15 спасателей и три спецмашины. В 10:39 пожар был ликвидирован.

Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv