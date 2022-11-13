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На Северном проспекте во время пожара в квартире пострадала женщина
Сегодня, 11:07
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На Северном проспекте во время пожара в квартире пострадала женщина

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В трехкомнатной квартире пламя распространилось по площади 30 "квадратов". Кроме того, огонь охватил и лестничную клетку.

Сегодня, 4 июня, в Выборгском районе произошел пожар в трехкомнатной квартире. В результате случившегося пострадала женщина. Инцидент произошел на Северном проспекте, 6. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 10:15. В трехкомнатной квартире пламя распространилось по площади 30 "квадратов". Кроме того, огонь охватил и лестничную клетку.

С огнем боролись 15 спасателей и три спецмашины. В 10:39 пожар был ликвидирован.

Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: в колледже парикмахерского искусства и декоративной косметики произошел пожар.

Фото: Piter.tv

Теги: северный проспект
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Пожар,

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