На Северном проспекте в аварии пострадал 17-летний школьник

Подросток находится в больнице им. Раухфуса.

В субботу, 13 ноября, на Северном проспекте столкнулись "Фольксваген" и "Ауди". В результате ДТП пострадал 17-летний молодой человек. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Автомобиль немецкого производства влетел в "Ауди". В одной из легковушек находился школьник. Мальчик получил травмы и попал в больницу. Медики диагностировали у юноши множественные ссадины, ушибы бедер и повреждения глаза.

По факту ДТП началась проверка. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv сообщили, что под Володарским мостом перевернулась KIA.

Фото: Piter.tv