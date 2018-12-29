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В Петербурге изменится расписание электричек Северного направления
Сегодня, 9:13
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nastya960

В Петербурге изменится расписание электричек Северного направления

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Причиной станут технические работы на путях.

В Петербурге изменится движение пригородных поездов в Северном направлении. Изменения коснутся нескольких электричек, двигающихся от станции Санкт-Петербург Главный до Волховстроя 1 и обратно. Об этом сообщает пресс-служба АО "Северо–Западная пригородной пассажирской компании".

Также изменится работа электричек Дача Долгорукова — Невдубстрой", "Мга — Дача Долгорукова". На направлении "Санкт-Петербург Главный – Кириши" изменится маршрут. Остановочные пункты будут в Навалочной, ОП 5 км, Фарфоровской, Сортировочной и в Обухово.

Фото: Piter.TV

 

 

 

 

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Теги: пригородный поезд, северо западная пригородной пассажирской компании, электричка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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