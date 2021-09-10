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На Северном кладбище неизвестный украл гранитный крест с могилы
Сегодня, 13:59
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На Северном кладбище неизвестный украл гранитный крест с могилы

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По словам заявителя, злоумышленники повредили  надгробное сооружение.

В пятницу, 14 октября, к правоохранителям обратился 77-летний петербуржец, который рассказал, что с могилы его жены вандалы украли гранитный крест. Инцидент произошел на  третьем сосновом участке Северного кладбища в поселке Парголово. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По словам заявителя, злоумышленники повредили  надгробное сооружение. Преступление произошло в период с  5 августа по 14 октября.

Возбуждено уголовное дело по факту кражи с причинением значительного ущерба (п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ).

Ранее на Piter.tv: петербурженки ночью заметили живодера, который душил собаку.

Фото: Правительство Петербурга (архив)

Теги: вандалы на кладбище, северное кладбище, украли крест
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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