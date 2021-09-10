На Северном кладбище неизвестный украл гранитный крест с могилы

По словам заявителя, злоумышленники повредили надгробное сооружение.

В пятницу, 14 октября, к правоохранителям обратился 77-летний петербуржец, который рассказал, что с могилы его жены вандалы украли гранитный крест. Инцидент произошел на третьем сосновом участке Северного кладбища в поселке Парголово. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По словам заявителя, злоумышленники повредили надгробное сооружение. Преступление произошло в период с 5 августа по 14 октября.

Возбуждено уголовное дело по факту кражи с причинением значительного ущерба (п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ).

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Фото: Правительство Петербурга (архив)