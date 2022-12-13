На Серафимовском кладбище 23 февраля почтили память погибших пожарных

Была объявлена минута молчания, после которой участники церемонии возложили венки к мемориалу "Ради жизни на земле".

На Серафимовском кладбище сегодня утром, 23 февраля, провели торжественно-траурную церемонию, на которой почтили память погибших пожарных. В Северной столице эта дата – День памяти пожарных. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Петербурга.

Напомним, 32 года назад погибли девять сотрудников 11-й пожарной части и один сотрудник МВД. Они боролись с огнем в гостинице "Ленинград".

На акцию памяти пришли губернатор Александр Беглов, первый заместитель Министра МЧС Российской Федерации Александр Чуприян и другие чиновники. Почтить память спасателей пришли сотрудники пожарно-спасательных служб Петербурга и близкие погибших.

Была объявлена минута молчания, после которой участники церемонии возложили венки к мемориалу "Ради жизни на земле".

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Фото: Piter.tv