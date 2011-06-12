На Сенной площади садовники высадили 2,5 тысячи цветов

На площади горожан и гостей Петербурга радуют сурфинии, пеларгонии, бегонии, бакопа, ипомея, пеннисетум и вербейник монетчатый.

Садовники закончили оформление Сенной площади. Сейчас здесь красуется 2,5 тысячи цветов, которые высажены в 46 больших и малых кашпо, 5 вазонов, 22 конструкции в форме морской звезды. Об этом рассказал председатель Комитета по благоустройству Василий Пониделко.

На площади горожан и гостей Петербурга радуют сурфинии, пеларгонии, бегонии, бакопа, ипомея, пеннисетум и вербейник монетчатый.

Всего по городу высадили почти 3 миллиона цветов, из них до 400 тысяч именно в виде вертикального озеленения. Василий Пониделко

Готовятся к ПМЭФ и дорожники. Весной было проведено обследование магистралей, так или иначе связанных с маршрутами ПМЭФ. На этих и других участках специалисты устранили порядка 40 тысяч квадратных метров дефектов. Большое внимание уделено ремонту и помывке барьерных ограждений и павильонов ожидания городского транспорта. На случай различных происшествий сформировано 60 аварийных бригад дорожных и садово-парковых предприятий.

Путин вечером 4 июня прибудет в Петербург. А уже 5 июня у президента начинается программа в преддверии Петербургского экономического форума.

Фото: ВКонтакте/ Василий Пониделко