На Седова двухлетняя девочка упала с третьего этажа

Ребенка госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга.

Накануне, 2 сентября, в Невском районе в больницу попала ребенок, упавший с третьего этажа. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Как стало известно, инцидент случился днем на улице Седова, 118. С окна одной из квартир на третьем этаже сорвалась девочка 2,5 лет. За ребенком не уследила 53-летняя бабушка. Ребенка госпитализировали в Детскую больницу №5 имени Филатова с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга.

Известно, что семья девочки в поле зрения правоохранительных органов или органов опека не попадала.

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