Девятилетняя девочка упала из дома на Индустриальном проспекте

Школьницу доставили в больницу. Ее здоровью ничего не угражает.

В пятницу, 31 августа, в Красногвардейском районе Петербурга школьница получила травмы после падения с высоты. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Как стало известно, в правоохранительные органы поступил звонок о ЧП у дома 36 по Индустриальному проспекту. Из одной из квартир выпала 9-летняя девочка. Ребенок хотел подышать свежим воздухом, однако не удержался и упал вниз. Школьницу доставили в больницу. Ее здоровью ничего не угражает.

Ранее на Piter.TV: Семилетний москвич выпал из окна гостиницы в Петербурге

Фото: pixabay.com