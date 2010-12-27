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Семилетний москвич выпал из окна гостиницы в Петербурге
Сегодня, 9:20
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Alena_Zinovieva
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Семилетний москвич выпал из окна гостиницы в Петербурге

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Мальчика доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Утром, 30 августа, в центре Петербурга случилось несчастье. По недосмотру матери из окна гостиницы, расположенной на набережной Крюкова канала, выпал семилетний москвич. Мальчик упал с высоты второго этажа. Об этом сообщает "Фонтанка".

Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии. Медики диагностировали ему черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом костей черепа. В настоящее время правоохранители органы разбираются в обстоятельствах дела.

Ранее мы писали, что в центре Петербурга из окна пятого этажа выпал 20-летний житель Екатеринбурга.

Фото: pixabay.com

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Теги: выпал из окна , открытая черепно-мозговая травма
Категории: Лента новостей Новости СПб Происшествия

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