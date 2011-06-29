На Саперной в автосервисе загорелись шесть боксов вместе с грузовиками

В Пушкине вечером 2 декабря загорелся автосервис на Саперной улице. Об этом сообщают в пресс-службе МЧС по Петербургу.
Информация о пожаре поступила на пуль спасателей в 20:11. По данным МЧС, огонь охватил шесть боксов на площади 300 метров. Внутри находятся три грузовых автомобиля марки "Фрэдлайнер", они также горят.
В 21:22 пожару присвоили дополнительный номер 1-БИС. Информации о пострадавших не поступало.
На данный момент на месте происшествия работают 23 спасателя и 5 пожарных машин.
На кадрах видео можно наблюдать, как из-за забора валят густые черные клубы дыма. Автосервис горит по всей площади.
Ранее на складе во Фрунзенском районе потушили пожар. С огнем боролись 15 человек личного состава.
Фото и видео: Мегаполис
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