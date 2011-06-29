На Саперной в автосервисе загорелись шесть боксов вместе с грузовиками

В 21:22 пожару присвоили дополнительный номер 1-БИС. Информации о пострадавших не поступало.

В Пушкине вечером 2 декабря загорелся автосервис на Саперной улице. Об этом сообщают в пресс-службе МЧС по Петербургу.

Информация о пожаре поступила на пуль спасателей в 20:11. По данным МЧС, огонь охватил шесть боксов на площади 300 метров. Внутри находятся три грузовых автомобиля марки "Фрэдлайнер", они также горят.

В 21:22 пожару присвоили дополнительный номер 1-БИС. Информации о пострадавших не поступало.

На данный момент на месте происшествия работают 23 спасателя и 5 пожарных машин.

На кадрах видео можно наблюдать, как из-за забора валят густые черные клубы дыма. Автосервис горит по всей площади.

Ранее на складе во Фрунзенском районе потушили пожар. С огнем боролись 15 человек личного состава.

Фото и видео: Мегаполис

