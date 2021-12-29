На Сахалине высокопоставленного чиновника подозревают в получении взятки

Его также подозревают в превышении должностных полномочий.

В Сахалинской области в получении взяток и злоупотреблении должностными полномочиями заподозрили начальника отдела одного из контролирующих органов региона. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Сахалину.

По версии следствия, начальник отдела подготавливал для юрлиц отчеты об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных объектах, которые содержали заведомо недостоверные сведения.

Кроме того, считают в СК, подозреваемый получал денежные средства за то, что не привлекал к административной ответственности юридических лиц за непредоставление вышеназванных сведений в контролирующий орган. Следователями выявлены два эпизода таких преступлений.

Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании в отношении чиновника меры пресечения.

Ранее заместителя мэра в Иркутской области задержали за взятку.

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