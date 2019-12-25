На Сахалине мужчина забил битой знакомую девушку из-за ревности жены

Костные останки пропавшей в октябре прошлого года девушки нашли только спустя 9 месяцев.

На Сахалине следственные органы сообщили об окончании расследования уголовного дела в отношении 32-летнего жителя Тымовского района, обвиняемого по статьям "похищение человека, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия" и "убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, сопряженное с похищением человека".

В октябре прошлого года в полицию поступило заявление о пропаже 21-летней девушки, которая собиралась уехать со знакомым в Оху и бесследно пропала. Тогда были организованы масштабные поиски, которые не дали результатов.

Благодаря слаженной совместной работе отдела криминалистов и оперативников, в июле 2020 года удалось обнаружить костные останки и фрагменты одежды погибшей. С помощью генотипоскопической экспертизы установлено, что они принадлежат пропавшей девушке.

Как удалось установить, жена подсудимого приревновала мужа к девушке, из-за чего между ними произошел скандал. В пьяном состоянии мужчина решил выяснить отношения с "разлучницей". Он в багажнике вывез ее в отдаленную лесную местность, завел вглубь, поставил на колени и забил битой по голове насмерть.

Сейчас расследование уголовного дела завершено и передано в суд для рассмотрения по существу.

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Фото:СУ СК РФ по Сахалинской области, pixabay