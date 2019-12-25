На Сахалине группу мигрантов заподозрили в домогательствах к мальчикам

По данному факту следователи проводят проверку.

На Сахалине строителей-иностранцев подозревают в домогательствах к маленьким мальчикам.

Региональные следственные органы СКР по Сахалинской области сообщают, что по заявлению местной жительницы проводится доследственная проверка. По словам заявительницы, группа неизвестных мужчин пытались осуществить действия сексуального характера по отношению к трем малолетним мальчикам от 7 до 9 лет.

По данному факту организовано проведение доследственной проверки. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. СУ СК РФ по Сахалинской области

В настоящее время личности мужчин установлены, они находятся в следственном отделе по г. Южно-Сахалинск с ними проводятся проверочные мероприятия.

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