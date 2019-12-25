"ГАЗель" завалила проезжую часть Садовой улицы стройматериалами

Из кузова выпали пеноблоки и мешки с сухими строительными смесями.

Утром 25 мая автомобилистам, проезжающим по Садовой улице, пришлось столкнуться с неожиданными препятствиями: дорога оказалась усыпана мешками с сухими строительными смесями и пеноблоками.

По словам очевидца, нагруженная стройматериалами "ГАЗель" от фирмы "Петрович", резко сдвинувшись с места на светофоре, растеряла часть своей "ноши". Некоторые мешки из-за удара об землю разорвались, смеси рассыпались по асфальту. Насколько сильно дорожный инцидент помешал другим автомобилистам, автор поста в соцсетях не уточнил.

Быстрый и дерзкий. Петрович резкий. пошутили пользователи

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Фото: Самаудин Магарамов, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"