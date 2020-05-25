На Австрийской площади после удара Mercedes перевернулся Uber

Прохожие оперативно вытащили людей из машины, некоторые из них находились без сознания.

В ночь на 25 мая в Петроградском районе Петербурга произошло серьезное ДТП. На Австрийской площади перевернулся Uber. В распоряжении Piter.TV появилось видео с места происшествия.

На записи видно, что в такси во время поворота на большой скорости врезался Mercedes. От удара легковой автомобиль занесло на бордюр, в результате машина перевернулась на крышу.

Прохожие оперативно вытащили из Uber людей. По словам очевидцев, некоторые из пассажиров находились без сознания. На месте ДТП работали сотрудники МЧС, ДПС и скорой помощи.

Ранее мы писали, что в ДТП на Науки сильно пострадали двое.

Видео: Piter.TV