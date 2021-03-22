На СТС стартует второй сезон сериала "Папик"

Премьера состоится 5 апреля в 19:00.

На телеканале СТС стартует второй сезон комедийного сериала "Папик". Премьера состоится 5 апреля в 19:00.

В продолжении истории актер на пенсии Александр Меркулов снова пытается начать новую жизнь только теперь не со смены имиджа, а после выхода из тюрьмы. Тем временем Лиза после удачного выступления в телешоу попадает в поп-группу и уезжает в первое турне. Хотя главных героев и развела судьба, они продолжают друг другу помогать в самых сложных жизненных ситуациях.

Первые серии первого сезона сериала "Папик" посмотрели 68 млн российских телезрителей. Главные роли исполнили Станислав Боклан и Дарья Петрожицкая.

Ранее мы писали, что актер Певцов раскритиковал фильм "Левиафан" с Серебряковым.

Фото, видео: пресс-служба СТС