На Руставели пятеро людей напали на суши-бар и вынесли палочки

Во вторник, 8 октября, неизвестные молодые люди ворвались в суши-бар на Руставелли. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД.
В полицию обратился продавец, который рассказал, что пятеро неизвестных злоумышленников ворвались в заведении и похитили продукты. После этого все сбежали.
Полицейские оперативно задержали молодых людей в возрасте от 18 до 22 лет. Из никто не учится и не работает. У них изъяли суши, комплект палочек, велосипед.
Ранее в Петербурге на 8,5 млн рублей обокрали квартиру бизнесмена из Китая.
Фото: pixabay
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