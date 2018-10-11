На Руставели пятеро людей напали на суши-бар и вынесли палочки

Полицейские оперативно задержали их.

Во вторник, 8 октября, неизвестные молодые люди ворвались в суши-бар на Руставелли. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД.

В полицию обратился продавец, который рассказал, что пятеро неизвестных злоумышленников ворвались в заведении и похитили продукты. После этого все сбежали.

Полицейские оперативно задержали молодых людей в возрасте от 18 до 22 лет. Из никто не учится и не работает. У них изъяли суши, комплект палочек, велосипед.

Ранее в Петербурге на 8,5 млн рублей обокрали квартиру бизнесмена из Китая.

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