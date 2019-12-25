На Рубинштейна появится платная парковка

Она будет рассчитана на 104 места.

Парковку на улице Рубинштейна хотят сделать платной. Соответствующий проект изменений в распоряжение о платных парковках города разработал комитет по развитию транспортной инфраструктуры. Документ был разработан 5 ноября.

Согласно проекту, зона платной парковки будет идти по главной ресторанной улице города от Невского проспекта до Загородного и до улицы Ломоносова. Оставить свои машины смогут 104 автомобилисты, в том числе 11 с ограниченными возможностями.

Документ может вступить в силу с 1 декабря 2020.

Напомним, с 23 октября улица Рубинштейна стала пешеходной с 22:00 пятницы до 08:00 субботы и с 22:00 субботы до 08:00 воскресенья, а также с 00:00 до 24:00 в праздничные дни. Сотрудники полиции устраивают рейды, чтобы проверить соблюдение законодательства.

Фото: Piter.TV